Crueldade: exames apontam envenenamento por chumbinho em gatos e em cachorros encontrados mortos em Uberlândia

Animais envenenados — Foto: Hospital Veterinário/Divulgação



Os exames preliminares realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia revelaram indícios de substâncias venenosas no organismo de um cão e em um dos seis gatos encontrados sem vida em um terreno localizado no Bairro São Jorge, em Uberlândia. A denúncia anônima que desencadeou o caso foi oficializada na tarde de segunda-feira, dia 21.

Conforme informações do hospital, a área indicada pela denúncia continha dois gatos adultos, quatro filhotes de gatos e um cachorro adulto. As necropsias dos animais foram realizadas e concluídas na tarde de terça-feira, 22 de agosto.

Durante os procedimentos, foi observado que no estômago do cachorro e de um dos gatos adultos havia traços de substâncias similares ao chumbinho. Entretanto, amostras para exames toxicológicos foram coletadas para confirmar essa suspeita.

No caso de outro gato adulto, que já estava em processo de esqueletização, não foram encontrados vestígios de chumbinho. Ainda assim, amostras foram colhidas para exame. Os outros quatro gatos faleceram devido à inanição.

A Polícia Civil está atualmente conduzindo uma investigação sobre o incidente. Caso seja comprovado um envenenamento intencional e se o responsável for identificado, ele poderá ser acusado de cometer maus-tratos a animais, um crime que pode resultar em pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa.