Desenrola: nova fase foca em credores e dívidas de até R$ 5 mil

Uma nova etapa do programa de renegociação de dívidas do Governo federal. O Desenrola Brasil foi aberta na última segunda feira. De acordo com o Ministério da Fazenda, Nesta fase, os credores, que são as instituições que têm dívidas a receber, interessados em aderir ao programa, devem realizar inscrições até o dia 9 de setembro no portal Credor, plataforma criada exclusivamente para esse fim.

Economista do Conselho Federal de Economia, o Confecom, Ana Cláudia Arruda traz mais detalhes de como vai funcionar esse processo. É um momento importante a retirada de grande parte das famílias brasileiras da inadimplência. Um programa para atender as pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos, com dívida até 5.000 R$. Nessa segunda etapa, estão aderindo as empresas credoras, varejistas, companhias de água, distribuidora de eletricidade.

A pasta informou, no entanto, que ainda não é o momento de os devedores buscarem o portal para renegociar as dívidas, algo que deve ocorrer apenas no final de setembro, ainda sem data definida. Depois da adesão voluntária e atualização das dívidas das instituições, acontecerá um processo competitivo sob a forma de leilão de maior desconto. Diferentemente da primeira fase do Desenrola, esta nova etapa vai contar com uma garantia do Tesouro Nacional, como explica Ana Claudia.

“Hoje, o governo está disponibilizando algo em torno de 8 bilhões R$ como garantia. Isso dependerá das empresas que aderirem e dos descontos oferecidos pelas empresas para que elas tenham acesso a esse fundo garantidor. Não sabemos, portanto, se esse volume de recursos destinados como garantia será suficiente. Isso dependerá muito dos descontos oferecidos pelas empresas credoras que se candidataram ao programa Desenrola Brasil”.

As empresas vencedoras do leilão vão ter as dívidas repassadas a um banco, permitindo os devedores o pagamento da pendência em até 60 parcelas, com juros de 1,99% ao mês,