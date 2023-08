Dois casos de estupro de vulnerável são registrados em Betim

Dois casos de estupro de vulneráveis foram registrados na noite de terça-feira (22/8), em Betim. Em ambos os casos, as vítimas tinham apenas 13 anos. Os autores são um homem de 20 anos, e outro de 47.

Na Rua Campina Grande, 80, Bairro Jardim Teresópolis, o homem de 47 anos aproveitou que sua companheira – vivia com ela há apenas dois meses -, tinha saído para trabalhar e abusou da filha desta.

Segundo a vítima, que conversou com policiais militares, era por volta de 11h, quando o homem se aproximou dela e começou a falar de uma arma que tinha escondido no quintal da casa, junto a bananeiras. “Ele queria me assustar”, disse a adolescente.

Em seguida, começou a mostrar vídeos no celular e foi se aproximando da menina, passando a tocá-la em suas partes íntimas a dar-lhe beijos no rosto e na boca.

O próximo passo foi tirar a roupa da adolescente e tentar penetrá-la. A vítima, no entanto, conseguiu se desvencilhar, correu para o quarto e trancou a porta. O homem passou a esmurrar e chutar a porta, mas não conseguiu arrombá-la.

A vítima conseguiu, então, sair da casa, pulando a janela, e foi para a casa de uma tia, que mora próximo da residência. Lá, contou à prima, o que tinha acontecido e, quando a tia chegou em casa, chamou a irmã e contou o que havia acontecido. Juntas, chamaram a polícia.]

Ao chegarem à casa, os policiais encontraram o homem deitado na cama do casal. Ele negava que teria tentado estuprar a adolescente. Os policiais foram até o quintal,e encontraram um simulacro de arma de fogo.

Ao levantarem a ficha do homem, descobriram que ele tem um registro de ato obsceno, em 2009, quando ficou exibindo seu órgão genital para uma criança de 10 anos. A ocorrência foi registrada na Central estadual de Plantão Digital e o homem está preso na Delegacia de Betim.

Oportunismo

O segundo caso ocorreu na Rua 21, 196, Bairro Cruzeiro do Sul. Uma mulher procurou a Polícia Militar, contando que sua filha adotiva, de 13 anos, tinha sido estuprada.

A descoberta foi feita depois que a irmã da vítima contou para a mãe que a adolescente não estava indo à escola havia cinco dias. A mãe resolveu, então, questionar a filha adotiva, que contou que estava tendo uma relaçao amorosa e sexual com um homem de 20 anos.

Segundo a adolescente, ela teria ido, na última quinta-feira (17/8), à casa de uma amiga e lá conheceu o homem, a quem contou que tinha 15 anos. Os dois passaram então, a ter relações.

Ao ser preso, o suspeito disse que pensou que adolescente tinha 15 anos, e que teria sido seduzido por ela. A menina contou aos policiais que esta não tinha sido a sua primeira vez e que tinha mantido relações com outro homem. O caso foi registrado na Central Estadual de Plantão Digital.