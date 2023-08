Dois homens morrem depois de carro capotar em estrada de terra no Sul de MG

Dois homens morreram depois que o veículo em que eles estavam capotou em uma estrada de terra no distrito de Córrego do Ouro, saindo de Três Pontas, na Região Sul de Minas, na manhã deste domingo (27/8).

Duas equipes do Corpo de Bombeiros e uma do Samu foram deslocadas até o local e constataram as duas vítimas, de 24 e 36 anos, presas dentro do carro. O homem de 36 anos morreu no local, após confirmação da equipe médica do Samu.

O outro de 24 anos chegou a ser socorrido em estado grave pelo helicóptero dos bombeiros. Porém, também morreu a caminho do hospital. Ainda não se sabe a causa do acidente.