Dona de salão de beleza é indiciada por lavagem no Centro de BH

A dona de um salão de beleza, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi indiciada pelos crimes de estelionato e lavagem de capitais.

Segundo investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a suspeita, de 41 anos, tinha como principais vítimas os clientes do salão, a maior parte idosas. Entre elas, uma mulher de 81 anos. As investigações apontam que uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 8 mil.

Conforme apurado pela 1ª Delegacia de Polícia Centro, no momento de efetuar as cobranças pelos serviços prestados, a proprietária do salão, que também é manicure, passava os cartões bancários das vítimas em diferentes máquinas, alegando falhas técnicas nas cobranças.

A fim de enganar as vítimas e esconder a origem ilícita dos valores recebidos, a suspeita teria habilitado os equipamentos em nome de familiares e conhecidos, sem o consentimento deles.



Até o momento, a PCMG identificou três vítimas que, acreditando na boa fé da investigada, não suspeitaram do esquema criminoso. Em conversa com a investigada, ela confessou as fraudes e entregou as máquinas de cartão de crédito aos policiais.