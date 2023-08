Dono de farmácia é morto a tiros em comércio de Ipatinga

Tiago Brito, dono da unidade da farmácia Vale Mais Farma no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (15/8). A suspeita inicial é de que o crime foi motivado por stories na página pessoal de Thiago sobre um caso de traição na região.

Com investigações ainda em andamento, as informações preliminares da Polícia Militar apontam que o suspeito chegou no local em um Corolla prata. As imagens das câmeras de segurança da loja registraram o momento em que o suspeito seguiu o dono da unidade e desferiu disparos contra ele, que caiu e agarrou a sua perna. O homem sai da loja e foge em seu carro.

O suspeito já foi identificado e a polícia atua em sua localização. Uma das hipóteses a ser apurada é a de que o suspeito, morador do bairro Bom Jardim, chegou a comentar sobre o vídeo antes do caso, para testemunhas.

Tiago Brito gerenciava sua unidade com a estratégia de marketing de sketches e piadas. Postagens no seu Instagram contam com comentários de conhecidos lamentando a morte, em vídeos onde ele brinca com o nome de remédios, dia das mães e interage com clientes. No quadro “Notícias do Britinho”, em seu stories, ele postava fofocas da região. Em ao menos 3 vídeos no stories, o caso de traição foi mencionado.

A Polícia Militar de Ipatinga alertou os militares das outras cidades do Vale do Aço, que estão atuando em conjunto para localizar o suspeito, que já foi identificado. Qualquer pessoa que tiver informações sobre o suspeito deve entrar em contato com o 190 ou o 181.