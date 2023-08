Dupla que emboscou e matou brutalmente jovem de 16 anos é presa

Um homem de 23 anos e uma mulher, de 34, foram presos na tarde dessa quarta-feira (16/8) suspeitos de matar uma adolescente de 16 anos, em outubro do ano passado, no Bairro Cristina, em Santa Luzia, na Grande BH.

A adolescente foi morta com 25 facadas, a grande maioria delas na região do pescoço e abdômen. Segundo a delegada Adriana Neves Rosa, o crime teria sido motivado pela relação do suspeito e da vítima com o tráfico de drogas.

“A vítima teve um envolvimento com o autor. Ele alega que foi motivado pelo fato de ter furtado uma carga de drogas que estava em poder dele. Devido a isso, foi agredido e expulso da região. O filho da mulher também foi agredido”, explicou.

O homem mantém um relacionamento com a filha da suspeita, de 14 anos. Durante o depoimento, a mulher contou que a vítima a ameaçou e também sua filha e, por isso, se juntou para cometer o crime. “Outra motivação apontada é que a mulher disse que a adolescente apontou uma arma de fogo em direção ao rosto dela. Ela também disse que a vítima estaria ameaçando sua filha de 14 anos, que atualmente tem um envolvimento com o autor”, disse a delegada.

Para cometer o crime, a mulher atraiu a jovem até um campo de futebol, com a desculpa de que iriam usar drogas. Ela foi emboscada pelo suspeito, houve uma discussão e, então, houve a execução.

Imagens da câmera de segurança flagraram toda a movimentação que antecede ao crime. No vídeo, é possível ver as duas conversando. Minutos depois, o homem passa pela mesma rua. Ele estava sendo informado da localização pela suspeita.

“Eles executaram a adolescente de uma maneira muito intensa, violenta. Foram 25 facadas concentradas no pescoço e abdômen. Ela quase foi degolada. A mulher chegou a brincar que ela deveria ter arrancado a cabeça”, contou a delegada.

A mulher foi presa enquanto aguardava por um ônibus em Santa Luzia. O homem, em uma construção em Sarzedo. Ele ja tinha passagens por tráfico de drogas e estupro de vulnerável.