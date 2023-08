Entregador é agredido por clientes após discussão por comida

Um entregador de aplicativo foi agredido nesta terça-feira (15/8) ao fazer uma entrega de comida no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, houve um desentendimento entre o entregador e os clientes, o que acabou gerando agressão mútua.

Em entrevista ao Estado de Minas, o tenente Louzer, policial que atendeu a ocorrência, disse que o desentendimento começou com um atrito verbal e evoluiu para uma agressão física. Ele explica que os quatro envolvidos – três clientes e o entregador – são vítimas e autores do crime. "Foram agressões mútuas."

Acusações

O entregador alega que foi agredido e acusado de querer roubar a comida dos clientes, após pedir o código de confirmação da entrega. Já os moradores dizem que o pedido demorou para ser entregue e que, quando o entregador chegou, eles desconfiaram que ele teria aberto o pacote e comido a feijoada.

Segundo o policial, todos os envolvidos foram socorridos e levados ao Hospital Odilon Behrens, já que tiveram lesões leves. Assim que receberam alta foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste (Deplan 4) para prestarem depoimento.

"A princípio, a ocorrência é de lesão corporal. Foram agressões mútuas. Não dá para dizer quem teve ou deixou de ter razão. Agora vai ser feito um trabalho de investigação de tudo o que aconteceu para determinar as responsabilidades."

Vários entregadores de aplicativo foram ao local para fazer uma manifestação em favor do colega. O tenente conversou com os entregadores e explicou a situação. "Tudo que era possível ser feito, no âmbito policial, foi feito. Eles se manifestaram de forma pacífica pedindo respeito mútuo entre cliente e entregador."