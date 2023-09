Escola Branca de Neve celebra Dia dos Pais com muita alegria

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Branca de Neve, de ensino infantil, celebrou o Dia dos Pais com muita alegria. A comemoração foi realizada na noite de quarta-feira (09.ago.23) para os pais de alunos do matutino, e na noite da última quinta-feira (10) para os pais dos alunos do turno vespertino.

Os papais se divertiram com brincadeiras clássicas como a dança das cadeiras, cabo de guerra e corrida do saco. Os pequenos assistiam tudo, fazendo uma grande torcida. Em algumas das brincadeiras, os filhos também participaram. Assista:

Segundo Luzia Teodoro, o evento fortalece o vínculo entre a escola e a família.

“O nosso evento foi com o objetivo de proporcionar aos papais e toda família um momento especial, promovendo o fortalecimento entre escola e família”, disse a diretora.

A escola também disponibilizou uma praça de alimentação com caldo, cachorro quente, refrigerante e suco.