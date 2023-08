Estação Central do Metrô vai funcionar sem pausas na Virada Cultural de BH

A MetrôBH informou que a Estação Central irá funcionar de forma ininterrupta para atender quem quiser participar da 8ª Virada Cultural de Belo Horizonte. Os trens farão viagens com intervalo de 15 minutos e o funcionamento vai de 5h15 do sábado (19/8) até 23h do domingo (20/8).

Leia: Virada Cultural de BH terá shows de Titãs e Gaby Amarantos A concessionária que administra o metrô na capital mineira também informou que as demais estações terão funcionamento normal nos dias da Virada Cultural, mas após as 23h esses outros pontos de parada estarão disponíveis apenas para o desembarque de passageiros.

A Virada Cultural de Belo Horizonte vai de 19h do sábado até 19h do domingo. Com 24 horas de programação, o evento terá mais de 250 artistas locais, com diversas linguagens artísticas e culturais, em shows gratuitos.