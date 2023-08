Ex-síndico que matou vizinha em Betim é condenado a 21 anos de prisão

O ex-síndico de um prédio em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi condenado a 21 anos de prisão pela morte de uma vizinha em outubro de 2022. A mulher foi morta a tiros dentro da residência onde morava. O julgamento aconteceu nessa terça-feira (15).

De acordo com a denúncia, o homem era síndico do prédio e chegou a discutir com a mulher devido a uma prestação de contas do período em que era administrador do edifício. Após receber uma intimação judicial, o autor ficou enfurecido e matou a mulher.

De acordo com a promotora de Justiça Júnia Barroso Oliveira Balsamão, “a violência com que o réu agiu é impressionante. Ele arrombou a porta do apartamento e executou a vítima que estava junto aos três filhos e a mãe, uma idosa. E tudo isso por vingança, considerando que a vítima e outros moradores, questionavam em reunião de condomínio a prestação de contas referente ao período em que o acusado era síndico”, explicou Júnia Barroso.

Ainda conforme a promotora de Justiça, “a condenação do réu foi muito importante. Nada vai diminuir a dor do luto dessa família, mas sabemos que a impunidade não imperou, É para isso que o MPMG trabalha diariamente e especialmente para o acolhimento dos familiares da vítima. Temos, portanto, um final de trabalho muito importante com a condenação do réu e o acolhimento dos familiares de D.P.S.

A Justiça negou ao acusado o direito de recorrer da decisão em liberdade.