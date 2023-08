Farra do Pix: Câmara Municipal de Capinópolis rejeita abertura de CPI

Câmara Municipal de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Capinópolis rejeitou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigação do esquema de desvio de dinheiro de diárias, mais conhecido como a “Farra do Pix”. A votação de maioria simples foi realizada na noite da última segunda-feira (21.ago.23).

Os vereadores Daniel França (SD), João Makhoul (PTB), Gilvan Gama (PTB), Neto (PSB) e Luciano Belchior votaram a favor da abertura da CPI. Letícia Souza (PSB), Carlos Teodoro (PSB), Ronei Alvarenga (PSB), Josimar Leôncio (PSB) e Edward Sales Moreira (PSDB) foram contra a investigação.

O presidente Ivo Américo (PMDB) desempatou a votação, optando pela não abertura da CPI.

A votação dividiu opiniões na sociedade.

A Comissão Parlamentar de Inquérito seria instaurada para investigar o caso, no entanto, cabe ressaltar que o esquema de desvio de dinheiro público já está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de Minas Gerais.

A prefeitura de Capinópolis também abriu uma investigação interna. Todos os envolvidos já foram intimados a depor.

A Farra do Pix

O escândalo da ‘Farra do Pix’ envolvia o desvio de dinheiro proveniente de horas extras não efetuadas.

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia, uma funcionária do setor de Recursos Humanos (RH) entrou em contato com uma colaboradora do setor da Saúde, solicitando que fossem lançadas horas extras na sua folha de pagamento, sob alegação que o dinheiro deveria ser devolvido, pois era referente a serviços prestados à Saúde. Após o pagamento do salário com as ‘horas extras’, a funcionária do RH, Ana Cláudia, então, entrou em contato e solicitou que fosse enviado um Pix para sua conta pessoal.

A colaboradora do setor da Saúde enviou o Pix, e comunicou o caso ao secretário de Saúde, Giovani Mafioleti. O secretário, de imediato, enviou um ofício solicitando informações ao setor de RH sobre o ocorrido — não obtendo retorno.

Todas as horas extras do setor da Saúde devem ser aprovadas pelo secretário — o que não aconteceu no caso.

Um segundo ofício chegou a ser enviado ao Setor de Recursos Humanos, também sem retorno, o que motivou a abertura de uma ocorrência policial.

Durante as investigações, outras pessoas foram envolvidas no caso.

Até o momento, sabe-se que outros dois funcionários receberam dinheiro de forma indevida em suas contas — um chegou a sacar o dinheiro em espécie e levar à secretária de Administração do governo municipal, Queli Franco, e uma outra pessoa também efetuou um Pix para a funcionária do setor de RH da prefeitura.

Exonerações

Na última segunda-feira (03.jul.23), o prefeito Cleidimar Zanotto exonerou três funcionários de seus cargos comissionados — cabe ressaltar que eles estão sendo investigados, podendo comprovar se são inocentes ou não.

