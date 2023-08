Faustão recebe novo coração em cirurgia bem-sucedida no Albert Einstein

Neste domingo (27), informações obtidas pela equipe de reportagem da Folha de S.Paulo revelam que o apresentador icônico Fausto Silva, carinhosamente conhecido como Faustão, passou por um transplante cardíaco bem-sucedido no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. O novo órgão vital, um coração compatível com seu tipo sanguíneo B, chegou ao hospital durante a manhã.

Com seus 73 anos de idade, Faustão contou com a atenta assistência dos renomados médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares, que acompanharam de perto todo o processo cirúrgico.

As informações médicas foram corroboradas pela equipe hospitalar, que emitiu um comunicado à imprensa, oferecendo insights detalhados sobre o procedimento.

Segundo o boletim, a solicitação de transplante foi ativada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo nas primeiras horas da madrugada. A avaliação de compatibilidade do órgão, tendo em vista o tipo sanguíneo B de Faustão, foi realizada com minuciosa consideração.

A cirurgia teve início no início da tarde e se estendeu por aproximadamente 2 horas e 30 minutos. A equipe médica destacou o sucesso da intervenção e observou que Faustão encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As próximas horas são cruciais para monitorar a adaptação do novo órgão e controlar possíveis episódios de rejeição, conforme explicado no comunicado.

A comunidade permanece unida em votos de rápida recuperação para Faustão, um dos nomes mais queridos da televisão brasileira, enquanto ele enfrenta essa fase pós-cirúrgica crítica.