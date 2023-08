Festa de Padre Eustáquio tem benção drive-thru e carreata

Fiéis devotos de Padre Eustáquio participaram neste domingo (27/8) das comemorações dos 80 anos da morte do sacerdote holandês, realizadas no bairro de mesmo nome, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Além de uma carreata pelas ruas, que seguiu um caminhão com a estátua de Padre Eustáquio, foram feitas bençãos no estacionamento do Santuário da Saúde e da Paz.

Os fiéis que passaram de carro pelo local, em forma de drive-thru, foram abençoados pelos sacerdotes católicos. As comemorações vão até quarta-feira (30/8), que é o dia oficial de Padre Eustáquio.

Programe-se

Segunda-feira (28/8)

19h – Missa e novena

Terça-feira (29/8)

Missas às 7h, 12h e 19h

Quarta-feira (30/8)

Missas às 6h, 7h, 11h, 13h, 15h e 17h

Missa solene seguida de procissão luminosa às 19h