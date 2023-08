Festas de Agosto: fiéis preservam tradição em Montes Claros

Uma mistura de ritmos, animação e colorido tomou conta das ruas centrais de Montes Claros na manhã desta quinta-feira (17/8). A população da cidade-polo do Norte de Minas passou a viver o clima alegre e a beleza das Festas de Agosto, realizadas há quase dois séculos, cuja programação se estende até domingo (20/8).

Os festejos têm como protagonistas os grupos de catopês, marujos e caboclinhos. São trabalhadores simples que, neste período, deixam seus afazeres para se dedicar aos desfiles e apresentações que atraem milhares de visitantes.

Além das manifestações folclóricas e da parte religiosa, o evento conta com uma programação de apresentações musicais e barraquinhas de comidas típicas.

Na manhã desta quinta-feira, foi realizado o cortejo de Nossa Senhora do Rosário que, mantendo a tradição, saiu da Praça do Automóvel e percorreu as ruas Dom Joao Pimenta e Camilo Prates, a Praça Doutor Carlos e a Rua Governador Valadares, até chegar à Igreja do Rosário, na Avenida Coronel Prates.

Muita gente foi às ruas para assistir ao desfile, aproveitando para registrar o momento em fotos e vídeos. O cortejo de Nossa Senhora do Rosário foi dominado pelas cores branca e azul.

Nesta sexta-feira (18/8), com o mesmo trajeto, será realizado o Reinado de São Benedito (cores branca e rosa). Na manhã de sábado (19), a atração será o desfile do Império do Divino Espírito Santo (cor vermelha). Na tarde de domingo (20), haverá o desfile de encerramento, envolvendo os cortejos de Nossa Senhora do Rosario e São Benedito e o Império do Divino Espírito Santo.

Durante o período das Festas de Agosto, à noite acontece uma programação musical na Praça da Matriz, no Centro de Montes Claros, marcando o 43º Festival Folclórico de Montes Claros. Além de shows artísticos, o festival conta com barraquinhas de artesanato e de comidas típicas. A organização é da Prefeitura de Montes Claros, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.

Uma das atrações da programação das Festas de Agosto de 2023 em Montes Claros é uma exposição de bonecos do Grupo Giramundo, no Centro Cultural, localizado na Praça da Matriz. O Museu Regional do Norte de Minas, vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e situado no centro histórico da cidade, também conta com exposições temáticas, relacionadas com a manifestação folclórica.

Grupo paralelo

De acordo com o presidente da Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, João Pimenta dos Santos Junior, o mestre Zanza Junior, as festas reúnem em torno de 700 dançantes. Oficialmente, o evento conta com seis grupos de dançantes, sendo três de catopês (dois dedicados à Nossa Senhora do Rosário e outro dedicado a São Benedito), dois grupos de marujos e um conjunto de catopês.

No primeiro semestre deste ano, foi criado um “segundo terno” de catopês da cidade, dedicado a São Benedito. Não houve acordo com a Associação de Catopês, Marujos e Caboclinhos para que o “segundo terno” de São Benedito pudesse fazer parte dos desfiles oficiais das festas de 2023. Mesmo assim, os integrantes do grupo decidiram sair às ruas, fazendo um “desfile paralelo”, fora da programação oficial.

Tema de samba-enrendo

Realizadas há 184 anos, as Festas de Agosto de Montes Claros estão entre as manifestações folclóricas mais antigas de Minas Gerais. No ano que vem, as festividades serão levadas para a Marquês de Sapucaí no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. A Escola de Samba Unidos de Niterói, do grupo Ouro do carnaval carioca, terá como samba-enredo o tema “Catopês: Céu de Fitas”.

Uma equipe da escola de samba de Niterói veio a Montes Claros, onde pesquisa e acompanha os cortejos das festas centenárias, a fim de reunir elementos para os ritmos, alas, alegorias, fantasias e adereços que a agremiação vai levar para a Sapucaí no carnaval de 2024.

Na manhã desta quinta-feira, o grupo acompanhou o cortejo de Nossa Senhora do Rosário, desde a “concentração” dos dançantes na Praça do Automóvel Clube até a chegada na Igrejinha do Rosário. Em frente ao mesmo tempo, na noite de quarta-feira, os representantes da agremiação fluminense acompanharam o levantamento do mastro de Nossa Senhora do Rosário, também no templo

A equipe que acompanha as Festsa de Agosto é integrada pelo presidente da Acadêmicos de Niterói, Hugo Junior; pelo carnavalesco Tiago Martins; pelo diretor e produtor Cláudio Andrade; e pelo enredista Vando Fernandes, além de um pesquisador.

No carnaval de 2023, a Acadêmicos de Niterói conquistou o quinto lugar na Série Ouro do Carnaval carioca, ficando na frente de outras conhecidas escolas de samba que já passaram pelo Grupo Especial, como União da Ilha, São Clemente e Estácio de Sá.

O presidente da agremiação, Hugo Junior, anuncia que a meta da escola com o enredo sobre os catopês em 2024 é conquistar o título de campeã na série Ouro e subir para o Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro. Para isso, a escola aposta na força cultural e histórica e na diversidade das Festas de Agosto, que carregam elementos da formação da povo brasileiro, com representação dos negros (catopês), português/homem branco (marujos) e indígenas (caboclinhos).

Segundo Hugo Junior, para “levar” os catopês e as Festas de Agosto para Marquês de Sapucaí, a escola de Niterói vai desfilar com 17 alas, com cerca de 2,1 mil integrantes, destacando três carros alegóricos.

Além de virar tema de samba-enredo, as Festas de Agosto de Montes Claros têm a expectativa de ganhar mais visibilidade por outro motivo: foi iniciada uma ação para que as manifestações sejam reconhecidas como patrimônio imaterial nacional. A Prefeitura do município, por meio de um decreto, criou uma comissão especial para atuar em busca desse reconhecimento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).