Festival de sertanejo em Mariana é cancelado por infestação de pombos

O festival Mariana Country Festival, evento de música sertaneja que iria acontecer em Mariana, na região Central de Minas, no sábado (19) foi cancelado devido a uma infestação de pombos. A atração principal seria Israel e Rodolffo.

A Secretaria de Saúde do município notificou a Arena Mariana, local onde iriam acontecer os shows, com atrações nacionais, após uma vistoria feita no dia 11 de agosto.

De acordo com o laudo da Vigilância Sanitária, as partes superiores das arquibancadas estavam “repletas de excremento de pombo, portanto, risco à saúde pública”. Foram encontrados ainda ninhos e diversos animais ao redor do ginásio.

Leia também: Pai agride filha de 7 anos por guardar objetos em lugares diferentes Segundo a secretaria, a inalação de esporos de fungos presentes nas fezes dos pombos podem causar doenças graves e potencialmente fatais, como a criptococose.

Em um termo de compromisso, firmado entre a empresa organizadora do evento e a prefeitura da cidade, foi definido que a responsabilidade do controle ambiental de pombos seria dos organizadores.

Mas a Secretaria de Saúde ressaltou que nenhuma medida foi tomada para impedir a entrada dos animais na Arena.

Em nota nas redes sociais, a organização do festival lamentou o cancelamento do evento e enfatizou que tentou “de várias formas a liberação do local Arena Mariana, que tinha sido previamente disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Mariana”.

“Contratamos uma empresa especializada em tratamentos epidemiológicos para solucionar os problemas de pombos na Arena, mas a Vigilância Sanitária conforme documento em anexo, não aceitou a utilização dos meios eficazes da empresa, mesmo a referida empresa disponibilizado laudo técnico do serviço”, diz o texto.

O organizador Diego Brenner Mendes compartilhou a nota em sua rede social pessoal, enfatizado supostas questões políticas que impediram o andamento do Mariana Country Festival.

“Diante desta situação, entendemos que por questões políticas, estão travando nosso evento, que era um sucesso. Estávamos com mais de 3500 ingressos vendidos, sendo que o embargo causa então prejuízo aos nossos clientes e atrações, como o artista principal, que já estavam com toda sua logística programada. Isto posto, decidimos por não adiar o evento, devido à falta de respeito que foi conduzida essa questão, que deixou claro que o impedimento veio mais por questões políticas, tendo em vista que haverá outro evento na cidade nesta mesma data”, diz parte do texto.

A reportagem solicitou respostas da Prefeitura de Mariana e aguarda retorno.