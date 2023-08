Filho quis subornar família de criança estuprada por pai fazendeiro, diz PC

Um fazendeiro de 65 anos foi indiciado por estupro de vulnerável contra uma menina de 6 anos, na zona rural de Brasilândia de Minas, na região Noroeste do estado, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira (16/8). O filho dele, de 37, responderá por tentativa de suborno, pois ofereceu dinheiro à família da vítima para tentar evitar que o caso fosse denunciado.

A Polícia Civil diz que o crime aconteceu entre março e junho deste ano. Na ocasião, o fazendeiro chamou a vítima, enteada do caseiro, para pegar doces, e abusou sexualmente dela. Segundo relato da mãe às autoridades, a filha disse que o suspeito teria passado a mão na genitália dela.

Após o crime, o filho do suspeito tentou subornar a família da criança para que não denunciasse o caso, motivo pelo qual também foi indiciado no artigo 343 do Código Penal, explica a Polícia Civil mineira. O fazendeiro está foragido e, por meio do advogado, negou as acusações.