Fogo em mina assusta moradores de Itabira

Um incêndio, na manhã desta quinta-feira (25/8), assustou moradores nas proximidades da Mina Conceição, pertencente à Vale do Rio Doce, em Itabira, no Quadrilátero Ferrífero do estado. A primeira preocupação do Corpo de Bombeiros era de que o fogo estivesse acontecendo na mata, uma vez que uma grande cortina de fumaça podia ser vista de longe, mais precisamente, da cidade.

No entanto, o fogo ocorreu numa correia transportadora de minério, que já estava desativada. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado por uma equipe de brigadistas da própria empresa que entrou em ação e debelou o fogo, dispensando a ajuda dos bombeiros.

Segundo a Vale, o incêndio ocorreu em área desativada, devidamente isolada, e não houve ocorrência pessoal e nem material. O incêndio foi controlado pela sua equipe de brigadistas, com apoio de caminhões de combate a incêndio e caminhões-pipas. A empresa trabalha para descobrir as causas do fogo. Não houve feridos.