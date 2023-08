Gaeco cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido com jogos de azar

Em operação conjunta, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriram, na manhã desta terça-feira (29/8), dez mandados de busca e apreensão mirando uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar, dentre os quais o jogo do bicho.

A operação, batizada “Lavanderia dos Sonhos”, está em sua 5ª fase e ocorre simultaneamente em Belo Horizonte, Uberlândia, no Triângulo Mineiro (onde operava os negócios), Salvador, na Bahia, e Niterói, no Rio de Janeiro.

Os alvos são pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em um complexo esquema que financiava o jogo e garantia pagamentos através de operações estruturadas e utilização de empresas de fachada. Acredita-se que o grupo, liderado por uma mesma família e ligado a jogos de azar,

é atuante há mais de 30 anos em Uberlândia, onde teve início a investigação.

Oitenta agentes públicos participaram da ação, entre membros, servidores do Ministério Público mineiro, baiano e fluminense e integrantes das forças de segurança pública integrantes do Gaeco de Minas, Bahia e Rio de Janeiro. Polícia Rodoviária Federal, do CORE da Polícia Civil da Bahia; Polícia Militar do Rio de Janeiro e das polícias Civil e Militar de Minas Gerais também estavam envolvidos na operação.

Na operação de hoje, realizada na sala do 11º andar do Edifício Asteca, prédio localizado na Avenida do Contorno, 5.351, no Bairro Cruzeiro, foram apreendidos diversos computadores, blocos e cadernos de anotações, correspondentes ao caixa da empresa, além de documentos da empresa e pessoais.

Um dos detalhes que chama a atenção nessa empresa é que ela garantia altas apostas no jogo de bicho. Ou seja, os “clientes especiais”, acostumados a grandes apostas, teriam garantidos os seus ganhos, em caso de acerto. Assim, a premiação estava garantida.

Esse sistema é conhecido por “descarga”, que funciona como uma seguradora em favor dos contraventores, garantindo o pagamento de prêmios em casos de apostas vultosas e evitando prejuízo para a banca.

Os integrantes da organização utilizam-se de um sistema conhecido como “Sistema Bahia”, que gerencia e controla as apostas por meio de máquinas de cartão portáteis (POS).

As máquinas de POS são remetidas, para implantação do software referente às apostas do jogo do bicho, a um dos endereços que é alvo dos mandados de busca e apreensão.

"Lavanderia dos Sonhos"

No ano de 2022, foram deflagradas três fases da Operação Lavanderia dos Sonhos, assim como oferecida denúncia criminal pelo MPMG em desfavor dos integrantes da organização criminosa. Já em 2023 foi deflagrada a 4ª fase da operação, com duas subfases.

Depois da análise das provas obtidas nas primeiras fases da mencionada operação, descobriu-se que o consórcio criminoso contava com estruturas essenciais ao êxito de suas ações e negócio que ainda não tinham sido detectadas por completo quando do oferecimento da ação penal. Uma dessas estruturas consiste no desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operacionalização dos sistemas informatizados utilizados pela organização criminosa para suas apostas ilegais e controle das operações, assim como do fluxo financeiro da atividade ilícita.