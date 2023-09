Garoto de Ituiutaba, contratado pelo Esporte Clube Bahia, inicia treinos

Arthur Bessa chegou ao Esporte Clube Bahia e fará seu primeiro treino na base do clube nesta terça-feira (08) | Foto: arquivo familiar

Ituiutaba, Minas Gerais. O jogador ituiutabano Arthur Bessa, 10 anos, novo contratado da base do Esporte Clube Bahia, chegou ao clube e fará o primeiro treino nesta terça-feira (08.ago.23). O clube integra o City Football Group , da Inglaterra.

Arthur, filho de Wisner da Silva Brito e de Vanessa Bessa, sempre se destacou como jogador em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Seguiu os passos do pai, que sempre atuou no futebol amador, no entanto, não avançou na carreira.

Wisner, mais conhecido como “cachorrão”, agradeceu a Deus pelo momento de transformação pelo qual a família passa. “Gratidão a Deus por tudo que está acontecendo na vida de meu filho e na vida da minha família”.

O maior torcedor de Arthur é o irmão mais velho, Adriel Bessa.

Adriel e o irmão Arthur

O jovem jogador se destacou como artilheiro na TM CUP, uma importante competição de futebol do interior de Minas Gerais, realizada na cidade de Uberlândia. O time de Arthur Bessa, o Clube de Campo Beira Rio, foi campeão.

O talento do garoto acabou chamando a atenção do olheiro do clube baiano, Tales Rodrigues, ex-jogador profissional que já atuou no América Mineiro, Vasco da Gama e Fluminense.

Após a contração, a família mudou-se para a cidade de Lauro de Freitas, a 30 km de Salvador. Uma grande mudança também na rotina familiar dos mineiros.

Caso se destaque no Esporte Clube Bahia, Arthur tem uma porta aberta para outros países, onde o City Football Group tem participação em vários clubes de futebol.

A notícia da contratação deixou familiares, amigos e incentivadores felizes pelo sucesso que o jovem jogador começa a trilhar.

O caminho para o sucesso no futebol é construído em pequenos passos e muita persistência. Muitos craques dessa modalidade esportiva tiveram uma história de superação e muitas vitórias.