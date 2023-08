Gaviões da Fiel promove campanha de doação de sangue

A torcida organizada Gaviões da Fiel está realizando uma campanha de doação de sangue em prol das vítimas do acidente de ônibus que ocorreu com torcedores do Corinthians neste domingo (20/8). O acidente ocorreu durante a madrugada, em Brumadinho, na Grande BH. Sete pessoas morreram e 36 ficaram feridas.

A iniciativa foi divulgada no Instagram da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do time do Corinthians. No post, os torcedores são incentivados a doar para repor o estoque de sangue do Hemominas em Betim, na Grande BH, que ficou abaixo após o atendimento dos torcedores acidentados nos hospitais da região.

“Aproveitamos para agradecer aos hospitais da região por todo o atendimento prestado aos nossos desde o início.”, finaliza a legenda.

Os interessados em doar devem agendar o atendimento através do site do Hemominas ou no app MGApp Cidadão.

Estado de saúde dos torcedores

Nesta quarta-feira (23/8), a Prefeitura de Betim informou por meio de nota que um dos torcedores, de 61 anos, foi liberado do Hospital Regional do município. Além dele, 13 das 19 vítimas encaminhadas ao hospital já receberam alta.

Veja também: Vídeo mostra a batida do ônibus que matou sete corintianos na BR-381 Uma das vítimas, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade. Já uma outra foi transferida para um hospital da rede particular de saúde. Sendo assim, quatro pacientes permanecem internados no Hospital Regional.

O motorista do ônibus, de 39 anos, permanece com estado de saúde delicado, mas continua respondendo bem aos cuidados. Ele segue internado no CTI. Um outro homem, de 56 anos, apresenta quadro estável e está em observação na unidade de clínica cirúrgica.

Ainda outros dois pacientes seguem internados. Uma mulher, de 21 anos, que apresenta quadro estável e aguarda, na Unidade de Decisão Clínica, os resultados de exames para possível alta, e um homem, de 29 anos, que também apresenta quadro estável e está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).