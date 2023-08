Gerente de hotel com adolescentes em situação de prostituição é preso em BH

O gerente de um hotel no centro de Belo Horizonte, onde a Polícia Militar localizou três adolescentes em situação de prostituição, foi preso na tarde desta quarta-feira (30/8). O crime foi flagrado na noite de terça-feira (29/8). Na ocasião, mesmo com a presença da polícia, ele conseguiu fugir.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o gerente do estabelecimento, de 53 anos, foi encontrado após a corporação receber “informações do serviço de inteligência” sobre o local onde ele estaria. Depois que a polícia foi embora, o gerente voltou ao hotel, na rua São Paulo, e acabou preso.

Questionado pelos militares, o suspeito disse, segundo narra a ocorrência, que trabalha no local, porém estava presente somente na parte da manhã e, por isso, não teria presenciado a chegada das adolescentes.

Na noite dessa terça-feira, antes da fuga, o gerente recebeu a polícia , que chegou ao estabelecimento para apurar inicialmente a denúncia anônima de que duas adolescentes estavam sendo exploradas em um dos quartos.

O profissional, então, informou à polícia que os quartos estavam alugados. Duas meninas, de 12 e 13 anos, foram encontradas. Ao verificarem os demais quartos, os militares encontraram a terceira adolescente, de 17, na mesma situação. Elas alegaram que estavam ali para “levantar um dinheiro”.

Funcionários do hotel, que fica na rua São Paulo, no centro da capital, afirmaram aos militares que foi a primeira vez que viram e tiveram contato com as adolescentes e não sabiam a idade delas.