Golpistas se passam por agentes sanitários para obter dados de empresas

Golpistas se passam por agentes sanitários de Patos de Minas e tentam obter dados de empresários e clonar telefones das vítimas. O alerta foi feito pela Vigilância Sanitária do Município do Alto Paranaíba e há pelo menos dois casos registrados nos últimos dias.

O modo de agir dos golpistas é sempre o mesmo e começa em uma ligação ao telefone fixo do estabelecimento. Nela, é informado que se trata de uma agente da Vigilância e que há uma denúncia contra a empresa. Em seguida, é pedido um número de telefone do responsável pela firma e outras informações.

Acreditando falar com uma autoridade fiscalizadora, os dados são fornecidos e quando eles fazem o contato com o empresário é pedido um código enviado a ele como forma de suposta segurança. Mas o que eles tentam é clonar aplicativos de mensagem da vítima.

A Vigilância Sanitária de Patos de Minas informou que não faz ligações do tipo nem pede informações sobre a empresa por conta de denúncias. Inclusive, as denúncias são apuradas no local e com identificação do servidor municipal.

Caso haja contato via telefone, o mais indicado aos funcionários e empresas é o de ignorar os pedidos e fazer contato com a Vigilância para verificação de qualquer suspeita.