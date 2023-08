Governo de MG vai instalar wi-fi nas escolas estaduais até julho de 2024

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), anunciou o programa "Wi-fi nas Escolas", que tem o objetivo de garantir o acesso à internet de qualidade na rede estadual de ensino. O lançamento foi feito nessa quinta-feira (17/8). Serão R$ 65 milhões em investimentos, repassados pela União através da Lei da Conectividade.

O projeto beneficia cerca de 1,3 milhão de estudantes de mais de 2 mil escolas de todas as regiões do estado. Segundo a SEE/MG, além da conexão à internet, também há benefícios para o processo de ensino-aprendizagem nas salas de aula, com acesso aos lançamento dos dados no Diário Escolar Digital (DED) e na utilização de equipamentos, como os chromebooks.

Os recursos utilizados são da Lei Federal 14.172 de 2021, conhecida como Lei da Conectividade, serão investidos R$ 48 milhões na aquisição de equipamentos de roteamento e R$ 17 milhões para instalação e software. E para a contratação de provedores de internet, será mantido o fluxo dos recursos de manutenção e custeio das escolas.

A previsão é que as instalações comecem em setembro deste ano, após a assinatura do contrato com a empresa que vencer a licitação, e o cronograma prevê a execução total das instalações em dez meses, ou seja, julho de 2024. Escolas que já tem wi-fi também serão contempladas pelo programa.