Governo divulga quarto lote de nomeações excedentes de concurso da educação

O quarto lote de excedentes aprovados no concurso público da educação de 2017 foi divulgado nessa terça-feira (22/8), no Diário Oficial de Minas Gerais

A lista contempla mais um lote de mil nomeados, sendo 670 nomes para vagas de Professor de Educação Básica (PEB) e 330 para Especialista em Educação Básica (EEB) que atuará como supervisor pedagógico/orientador educacional.

O exame admissional dos candidatos nomeados no Edital SEE n° 7/2017 será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag, nas datas e horários informados no site do Governo