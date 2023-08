Grande BH deve enfrentar pancadas de chuva nesta quinta-feira (31/8)

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou a previsão do tempo para a quinta-feira (31/8) na região Metropolitana. De acordo com a notificação, a Grande BH continua enfrentando chuvas intensas, que já causaram transtornos na região.

Segundo a previsão, a quinta-feira será de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 15 °C e a máxima de 28 ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.

Até as 8h de segunda-feira, os índices pluviométricos chegaram a 256,6% acima da média de agosto, que é de 10,6mm. O volume das águas também impacta eventos e shows na capital mineira.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.