Idoso morre em grave acidente em Ituiutaba; veja vídeo

Acidente foi registrado por volta das 20h20 da noite de segunda-feira (14)

Atualização: O idoso não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

Ituiutaba, Minas Gerais. Um grave acidente de trânsito foi registrado no Bairro Ipiranga na noite da última segunda-feira (14.ago.23), deixando dois homens gravemente feridos. O acidente, que ocorreu por volta das 20h12 na rua Ataide Quirino Ribeiro, envolveu um ciclista de 73 anos e um motociclista, entregador, de 41 anos.

O idoso estava na pista contrária, e foi atingido de frente pela motocicleta em alta velocidade.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados. Ao chegarem, depararam-se com uma situação grave, ocasionada pelo impacto. Duas vítimas foram encontradas no local, ambas em estado gravíssimo devido à violência da colisão.

Ambas as vítimas, um homem de 41 anos e outro de 73 anos, apresentaram politraumatismos graves, incluindo traumatismo cranioencefálico (TCE). Ambos estavam inconscientes devido à gravidade de suas lesões.

Em cooperação com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os socorristas uniram esforços para administrar os procedimentos iniciais de assistência médica às vítimas. Posteriormente, elas foram conduzidas para o Hospital São José, a fim de receberem os cuidados necessários.

O idoso não resistiu e morreu.