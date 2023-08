Homem assassinado quando saía de academia em Contagem

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas do homem que matou um homem, Paulo Afonso Alves de Souza, de 29 anos, e feriu uma mulher, de 22, na noite de quarta-feira (24/8), próximo a uma academia de ginástica, no Bairro Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o autor tem estatura média e usava uma touca do tipo “ninja”. Ele atirou e fugiu em seguida, num Fiat Siena, que arrancou em alta velocidade.

Essas informações foram passadas pela namorada de Paulo Afonso, que estava à espera dela, numa motocicleta, na porta da academia onde o namorado fazia ginástica.

Paulo levou um tiro na perna esquerda e foi levado para o Hospital Municipal de Contagem. Com um ferimento que atingiu a veia femural, a vítima perdeu muito sangue e morreu.

A mulher baleada havia saído de uma igreja nas proximidades. Ela levou um tiro no tórax e foi socorrida no mesmo hospital. O estado de saúde dela é estável.

As duas polícias estão checando câmeras de segurança no local do crime, para tentar identificar o assassino e a placa do veículo em que ele fugiu.