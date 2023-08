Homem confessa ter matado a esposa e tentado simular suicídio

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um caso que, inicialmente, estava sendo tratado como possível suicídio passou a ser investigado como feminicídio. O crime aconteceu em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas.

Na madrugada da última quinta-feira (18/8), a monitora de educação infantil da Prefeitura de Bom Jesus da Penha, Leidiane Cristina Germano Reis, de 31 anos, foi encontrada no quintal de sua casa com uma corda enrolada no pescoço.

De acordo com o registro policial, ela foi levada para o hospital da cidade com quadro de parada cardiorrespiratória pelo marido e irmão. Leidiane chegou a ser intubada, mas morreu pouco tempo depois.