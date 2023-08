Homem é preso por matar esposa a facadas em Ouro Preto

Um homem, de 56 anos, foi preso por matar a esposa, de 54, a facadas nessa segunda-feira (21/8), em Ouro Preto, na Região Central de Minas.

Segundo o boletim de ocorrência, os irmãos do suspeito escutaram gritos de socorro e, quando passaram em frente à casa do casal, flagraram o homem agachado e esfaqueando a mulher, que estava caída ao solo.

Os dois contaram à polícia que tentaram entrar na casa, mas a porta estava trancada. Eles gritaram por socorro e acionaram a Polícia Militar.

Os agentes precisaram usar munição de elastômero e spark – arma de choque – pela janela para afastar o homem da mulher. Quando o homem foi atingido, os militares tiveram que arrombar a porta para entrar na casa.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o filho do casal informou que o homem está fazendo tratamento médico, com uso de remédio controlado. Recentemente, o pai apresentou síndrome de perseguição e não estava conseguindo dormir.

À Polícia Militar, o suspeito disse que a esposa não o respeitava e que estavam discutindo no início da noite de ontem. Ele, então, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou a esposa, que escorregou e caiu ao chão. Com a mulher caída, o suspeito se aproximou e continuou os golpes.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu a faca usada no crime e duas barras de metal. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois de ser atendido, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.