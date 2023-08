Homem é preso por oferecer dinheiro e doces para estuprar crianças

Um homem de 57 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta terça-feira (22/8) em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, suspeito de estuprar duas meninas, que hoje têm 11 e 13 anos. O investigado, que é vizinho das vítimas e padrinho de batismo de uma delas, aliciava as crianças mediante o pagamento de quantias em dinheiro e fornecimento de doces, informa a polícia.

As investigações realizadas por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no município apontaram que o suspeito praticava os abusos sexuais há pelo menos dois anos.

Com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, o suspeito acabou se entregando espontaneamente à Polícia Militar na cidade de Areado, a 30 quilômetros de Alfenas, onde confessou os crimes, segundo relata a Polícia Civil.

O homem responderá por estupro de vulnerável, conforme prevê o artigo 217-A do Código Penal, e aliciamento de menores para a prática de atos libidinosos, de acordo com o artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Outro caso em Itaúna

Um homem de 32 anos também foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta segunda-feira em Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. O caso foi denunciado às autoridades policiais pela família da vítima.

Em depoimento à polícia, o investigado confessou o crime e alegou que estava sob efeito de drogas, informou a Polícia Civil em nota.

Alerta

A delegada do caso em Alfenas, Rafaela Franco, pontua que é necessária atenção às mudanças de comportamento repentinas em crianças e adolescentes para identificar e prevenir abusos e exploração sexual.

“Geralmente não é só um sinal, mas um conjunto de fatores. As crianças podem apresentar sintomas físicos, como dores de estômago e dor de cabeça, sensibilidade, irritação ou dores nas partes íntimas. Podem ocorrer mudanças no apetite, regressão no comportamento, irritabilidade exacerbada e queda no rendimento escolar”, explica.