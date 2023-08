Homem é preso suspeito de estuprar e agredir mãe e irmão no Sul de Minas

Um homem, de 24 anos, foi preso suspeito de agredir, constranger, roubar e estuprar a mãe e o irmão na cidade de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Civil, no início de agosto, o suspeito constrangeu a própria mãe, de 43 anos, mediante violência, para que ela permitisse a relação sexual.

O irmão do suspeito, um adolescente de 16 anos, que estava no local, foi agredido e ameaçado a fim de que não acionasse a polícia. Durante as agressões, o suspeito ainda roubou o celular do irmão.

Foi instaurado inquérito para apuração dos crimes, sendo representado pela prisão preventiva do indivíduo e pela expedição de mandado de busca e apreensão contra ele.

O investigado foi preso na última sexta-feira (11/8), em casa. Durante as buscas, os policiais constataram que o suspeito entregou o celular a uma loja para que fosse procedida a restauração de fábrica.

A ação contou com o apoio da equipe da Delegacia de Polícia em Caldas.