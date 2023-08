Homem é suspeito de esfaquear atual de ex-companheira em BH

Um homem, de 28 anos, foi esfaqueado na região do abdômen e ombro esquerdo na noite desse domingo (27/8), no bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída dentro de um bar na rua Maria Beatriz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem para o Hospital João XXIII em estado grave, mas estável. Ele passou por cirurgia e não deu depoimento à polícia devido aos ferimentos.

Em contato com a dona do estabelecimento, a mulher informou aos militares que é esposa da vítima, teve um relacionamento amoroso e um filho com o suspeito há dois anos.

Segundo ela, o suspeito e o atual tiveram uma briga por telefone dias antes do crime devido ao filho do ex-casal. A mulher alega que a criança sempre volta para casa suja depois de passar o dia com o pai.

Na noite de ontem, o suspeito apareceu com outros dois amigos no bar e chamou a vítima para conversar do lado de fora da loja. Os dois, então, começaram a discutir e o suspeito deu um soco no homem.

A vítima correu para dentro do bar e foi perseguido pelo ex da companheira e um homem, que o cercaram e esfaquearam. Depois do crime, o trio fugiu de carro.

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil.