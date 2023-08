Homem é suspeito de matar esposa e tentar suicídio

Um homem, de 63 anos, é suspeito de matar a esposa, de 50 anos, e tentar suicídio logo depois do crime na noite dessa segunda-feira (28/8), no bairro Pilar, em Ouro Preto, Região Central de Minas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que vizinhos escutaram barulhos e gritos vindos da casa do casal.

A mulher foi encontrada caída no segundo andar, com uma grande poça de sangue próximo ao corpo. O homem foi encontrado caído na parte de fora da casa, com uma lesão no pescoço e com a perna quebrada.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, onde segue internado sob escolta policial.

A Polícia Militar entrou em contato com parentes do casal, que informaram que os dois faziam tratamento para depressão com acompanhamento psiquiátrico.

A suspeita é de que o homem matou a esposa com um pé de cabra e tentou suicídio ao pular do segundo andar da casa.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).