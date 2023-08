Homem morre depois de levar facada do próprio filho

Um homem de 56 anos, morador de Lagoa Santa, na Região Central de Minas Gerais, morreu depois de levar uma facada do próprio filho, de 25 anos. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (15/8), por volta das 16h. A vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu na madrugada desta quarta (16/8).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e compareceu ao local. Na ocasião, os agentes encontraram o autor e a vítima na calçada, em frente à casa em que moram. O homem de 25 anos foi em direção aos militares, enquanto o pai dele estava na calçada com uma compressa em cima da ferida.

O autor das facadas foi submetido a uma busca pessoal, e nada foi encontrado com ele. Na casa, os policiais encontraram a faca usada no crime com manchas de sangue. O pai foi socorrido pelos militares e encaminhado à Santa Casa de Lagoa Santa e o filho foi levado à delegacia de polícia.

No momento do socorro, o homem de 56 anos estava consciente. De acordo com a mãe do autor das facadas, ele teria esquizofrenia e passa por surtos psicóticos com frequência. Ela não mora com os envolvidos no caso, mas disse à PM que deve trazer o filho para morar consigo.