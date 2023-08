Homem morre e 5 pessoas ficam feridas em batida entre dois carros na BR-474

Um homem de 31 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, no KM 149 da BR-474, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. A batida aconteceu em uma ponte, na noite de sábado (26/8).

Segundo a Polícia Militar, em um dos carros, além do motorista de 31 anos, morto no local, estava um passageiro, de 30 anos, que tinha um corte na cabeça. A equipe da PM tentou conversar com ele para entender como o acidente tinha acontecido. Mas, segundo os militares, o passageiro estava desorientado e não conseguiu explicar a batida. O homem foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Animais na pista

O outro veículo era dirigido por um motorista de 51 anos, suas duas filhas e a sogra. Ele contou aos militares que estava indo de São João do Jacutinga para Caratinga, quando se deparou com animais na pista. O motorista não se lembra se chegou a atropelar uma vaca, apenas que bateu de frente em um outro carro. De acordo com a PM, ele reclamava de dor no corpo.

A sogra reclamava de dor nas pernas e no peito, já as meninas tinham escoriações nos braços e se queixavam de dor abdominal. Todos também foram levados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.