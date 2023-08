Homem tenta matar duas mulheres com enxada e faca por sumiço de R$ 300

Um homem de 37 anos agrediu, amarrou e amordaçou a namorada, de 45 anos, e uma amiga dela, de 34, em Barbacena, na Região Central de Minas Gerais, nessa quarta-feira (16/8). Ele tentou matar as duas mulheres depois de acordar e notar que haviam sumido R$ 300 da carteira dele. A namorada ficou em estado grave e teve de passar por cirurgia.

A mulher de 34 anos, amiga da vítima em estado grave, contou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que os três envolvidos no caso foram à casa do autor dos crimes por volta das 20h, e fizeram uso de bebida alcoólica e crack durante toda a noite. Ela dormiu e foi acordada pela amiga, que pediu para que elas fossem embora rápido.

O criminoso perseguiu as mulheres com uma enxada e desferiu golpes contra elas, acertando as costas da namorada. A outra vítima tentou defender e também sofreu escoriações. Depois, o autor trouxe uma faca e feriu a companheira no pescoço, abdome e no braço.

Com um fio de telefone, ele tentou enforcar a namorada. A amiga tentou defender, mais uma vez, e foi atingida com o fio nas pernas. Em seguida, as vítimas foram amarradas com uma corda e amordaçadas com um pano. O autor dos crimes trancou as vítimas em casa e saiu dizendo que voltaria com uma arma de fogo.

A namorada do criminoso conseguiu se soltar e soltar a amiga, e ambas fugiram por uma janela da casa e pediram socorro. As vítimas foram encontradas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) feridas. A mulher que estava ferida mais gravemente foi encaminhada ao hospital da cidade e confirmou a versão da amiga dada à PM. De acordo com a vítima mais velha, ela e o autor dos crimes estão juntos há cinco anos.

Versão do autor

O homem foi localizado pela polícia em um bar, e contou aos agentes que passou a noite consumindo álcool e usando drogas com as duas mulheres e, quando acordou, faltavam R$ 300 em sua carteira. De acordo com o autor, ele encontrou a namorada ferida em frente a uma igreja e se deparou com a sua casa suja de sangue, mas não sabe porquê.

Ele não socorreu a namorada e contou à polícia que foi ao bar “se divertir”. O homem foi levado à delegacia e preso pelos crimes de homicídio tentado, cárcere privado e lesão corporal. A faca usada foi apreendida pela Polícia Militar.

