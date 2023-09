Idosa é atacada por urubu em frente à Câmara Municipal de Divinópolis

Uma idosa de 77 anos foi atacada por um urubu em frente à Câmara Municipal de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quinta-feira (31/8). A informação é da TV Alterosa.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos no braço esquerdo, mas não precisou ser conduzida ao hospital.