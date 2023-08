Incêndio em carreta deixa BR-381 com 10 km de lentidão

Um incêndio atingiu uma carreta carregada de calçados na manhã desta quinta-feira (24/8), na BR-381, próximo ao município de Perdões, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo pegou fogo na altura do km 688, no sentido Belo Horizonte.

Em conversa com os militares, o motorista da carreta contou que parou o veículo na pista logo depois de ouvir um barulho no motor. As chamas se alastraram rapidamente por toda a carreta.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o incêndio já foi controlado.

A pista no sentido capital chegou a ficar fechada para a atuação do Corpo de Bombeiros. Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o trânsito flui com lentidão pela faixa da esquerda e há registro de 10 km de lentidão.