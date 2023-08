Incêndio no pátio do Detran de São João del-Rei deixa 23 carros queimados

Vinte e três automóveis foram queimados no pátio credenciado de Detran na cidade de São João del-Rei no fim da manhã desta quinta-feira (24/8), O Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionado para combater um incêndio no pátio, que fica em Santa Cruz de Minas.

De acordo com testemunhas, o incêndio teria começado no painel de um dos veículos. Pessoas que estavam no local tentaram controlar as chamas com o uso de extintores, mas o fogo se espalhou muito rapidamente, vindo a atingir outros carros.

Após cerca de duas horas de trabalho, o incêndio foi controlado. Os Bombeiros realizaram o rescaldo, para evitar que o fogo voltasse.

Segundo os militares, incêndios dessa natureza são muito difíceis de controlar, pois há uma grande quantidade de materiais a serem queimados e o calor gerado é muito grande. Por isso, além do combate propriamente dito, eles também coordenaram a retirada de veículos próximos para que o fogo não se espalhasse ainda mais.

Sobre as causas, os militares afirmam que funcionários do local os informaram que perceberam as chamas no painel de um dos carros, mas não souberam informar o que teria ocorrido. Como se trata de um pátio de armazenamento de veículos apreendidos, o local ficou isolado e a Perícia da Polícia Civil foi acionada e ficou encarregada da avaliação de como originou o fogo.