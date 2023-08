Incêndios causam transtorno em BH e região na manhã desta quinta (17/8)

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foram acionadas para controlar dois incêndios na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo ocorreu em área de vegetação.

Conforme as primeiras informações, nenhum veículo foi atingido, mas as chamas foram em direção a um galpão e, por isso, havia risco para a edificação.

A reportagem do Estado de Minas esteve presente no local do incêndio no bairro Engenho Nogueira e conversou com o Tenente Alves, do Corpo de Bombeiros, que deu um breve relato sobre a ocorrência e as ações dos militares no local. Confira no vídeo abaixo: