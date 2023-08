Jovem de 20 anos é presa ao tentar entrar em presídio com celular e carregador na partes íntimas

Droga estava escondida nas partes íntimas da jovem

No último sábado, dia 19, uma jovem de 20 anos que tinha a intenção de visitar seu irmão no presídio de Ituiutaba, foi detida em flagrante ao tentar adentrar o local portando um celular e substâncias ilícitas em suas partes íntimas.

Durante o procedimento de revista pessoal, o detector de metais emitiu sinais sonoros repetidos, indicando a presença de algum objeto de metal. Diante dessa situação, a visitante foi convidada e concordou em ser conduzida ao Pronto Socorro para a realização de um exame médico.

Antes de ser encaminhada, a mulher admitiu que estava carregando um telefone celular escondido em suas partes íntimas. Ela extraiu um invólucro que continha um “mini telefone celular” juntamente com um carregador de bateria.

Considerando a possibilidade de a visitante estar transportando outros itens ilícitos e devido à necessidade de um Exame de Corpo de Delito para fins de apresentação perante as autoridades policiais, a jovem foi levada ao Pronto Socorro. Após a realização de exames de imagem, foram identificados outros objetos suspeitos na região íntima. A visitante novamente retirou um preservativo que continha 13 porções de uma substância semelhante à maconha.

A mulher também declarou ter ingerido drogas com o intuito de levá-las para dentro da penitenciária. Em razão disso, ela foi mantida em observação médica para a eliminação do restante do material ingerido.

Todo o material apreendido foi entregue às autoridades policiais. A prisão da mulher foi confirmada, e ela permanece internada, agora sob custódia. Assim que receber alta médica, ela será transferida para a prisão.

O irmão que receberia a visita, com 18 anos de idade, cumpre uma pena por envolvimento com tráfico de drogas.