Jovem é suspeita de cometer injúria racial ao pedir figurinha de macaco

Uma estudante universitária, de 20 anos, registrou um boletim de ocorrência de injúria racial na Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, contra outra estudante, do mesmo curso, na última quarta-feira (23/8).

O motivo, segundo a denunciante, começou em um grupo de WhatsApp de curso universitário, onde primeiro ocorreu uma discussão entre os envolvidos.

De acordo com relato da suposta vítima, a suspeita perguntou a um outro integrante do curso delas e do grupo se ele não teria uma figurinha de macaco para enviar para ela.

A suposta injúria racial teria sido presenciada por outros integrantes do grupo.

Ainda segundo relato da estudante, a atitude da suspeita resultou na expulsão dela de uma atlética, grupo de prática de esportes, da universidade

Também consta no registro policial que o suposto crime teria ocorrido em 4 de agosto desse ano.

A denunciante ainda relatou que pretende representar contra a suspeita na Justiça.

Segundo o Código Penal (CP), quem for condenado por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião pode sofrer pena de reclusão de dois a cinco anos.