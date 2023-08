Jovem sem envolvimento com crime é morto a tiros na Região Oeste de BH

Um homem, de 21 anos, foi morto a tiros na porta de um bar na noite desse domingo (20/8), no bairro Vila Antena, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai da vítima contou que filho não tinha qualquer envolvimento com crime na região e não soube informar a possível motivação do homicídio.

A Polícia Militar fez abordagens no local, onde também funciona um ponto de venda de drogas, e testemunhas relataram que acreditavam que a vítima foi confundida com um homem, que tem envolvimento com o tráfico no bairro, e passou pelo estabelecimento pouco antes do crime usando roupas semelhantes às da vítima.

Ainda segundo informações das testemunhas, os suspeitos entraram em um beco logo depois do crime e trocaram tiros com uma gangue rival. Eles fugiram em direção a Avenida Raja Gabaglia, onde entraram em um carro e forçaram o motorista a levá-los para longe.

Em contato com os militares, o motorista do veículo contou que estava com a esposa quando os suspeitos chegaram e os ameaçaram. O homem informou que deixou a dupla, que estava ferida, na Pedreira Prado Lopes, Região Noroeste de BH.

A PM fez rastreamento em hospitais da Grande BH, mas não localizou os suspeitos do crime.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou ao menos 30 cápsulas deflagradas próximo ao corpo da vítima. O jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).