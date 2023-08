Jovem suspeito de matar o primo para defender a avó se apresenta à PCMG

Um jovem, de 18 anos, suspeito de matar o primo, de 21 anos, com um golpe de canivete, se apresentou na tarde dessa quarta-feira(16/8) à Polícia Civil (PC) de Frutal, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu na noite do último sábado (12/8), em residência do bairro Waldemar Marchi.

Segundo informações divulgadas pelo delegado responsável pelo caso, Fabrício de Oliveira Altemar, o suspeito alegou legítima defesa.

Até o momento não existe nenhum mandado de prisão expedido em desfavor do jovem que após prestar depoimento foi liberado, mas continua à disposição da Justiça.

Ainda conforme o delegado, tudo começou quando o suspeito teria recebido uma ligação de seu irmão dizendo que a vítima estaria transtornada e querendo agredir a avó.

“O suspeito teria ido até a residência e conversado com a vítima, porém ela correu até o fundo da residência e se armou com uma enxada. A vítima então teria dado um golpe com o instrumento, mas não teria acertado o suspeito que, em seguida, entrou em um quarto”, contou o delegado sobre o teor do depoimento do suspeito.

O delegado continua que ao sair do cômodo, o suspeito disse que acreditou que o primo iria agredir a avó com a enxada. “Diante disso armou-se com um canivete e desferiu um golpe na vítima. Ele disse que tinha intenção apenas de lesionar o primo, contudo, não viu a região em que acertou o corpo da vítima. Na sequência, teria pedido desculpas à avó e saído do local, sem saber onde deixou o canivete utilizado para golpear a vítima”.

Altemar ainda declarou que para a conclusão do inquérito policial ainda faltam testemunhas para serem ouvidas. “Além disso precisamos apresentar laudos periciais e de necropsia e fazer um levantamento do local, dentro de um prazo de 30 dias”, finalizou.