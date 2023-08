Justiça decreta prisão de homem que executou humorista a tiros em Ipatinga

A Justiça decretou a prisão preventiva do homem de 42 anos que confessou ter assassinado a tiros o humorista e empresário Tiago Rodrigues Brito, de 36, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, na tarde da última terça-feira (15/8). A decisão é do juiz João Paulo Júnior da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri no município em atendimento à representação do delegado Marcelo Franco Marino.

O magistrado pontua que o crime gerou grande repercussão nas mídias local e estadual, sendo registrado por câmeras de segurança. “Há mais que fortes indícios de autoria delitiva, diante da confissão do representado, sendo medida necessária o encarceramento provisório”, afirma.

Leia mais: Mulher enterrada no jardim de casa foi morta quatro dias antes O juiz também destaca que o assassinato do humorista causou “grande revolta na sociedade local, gerando manifestação de hostilidades contra a família do autor por seguidores da vítima nas redes sociais”, o que poderia estimular novos episódios de violência por parte do suspeito.

Além disso, segundo o juiz, o “representado possui condições financeiras para empreender fuga a qualquer momento da tramitação do inquérito ou do processo criminal, sendo assim necessária sua prisão para a garantia da aplicação da lei penal”.

A decisão judicial narra também que o investigado só se apresentou na delegacia nessa quinta-feira (17/8), acompanhado de advogado, “após cessado o estado de flagrância”. Na ocasião, ele foi ouvido e liberado

Em nota no início da tarde desta sexta-feira (18/8), a Polícia Civil disse que o suspeito ainda não havia sido preso. A reportagem fez outro contato com a assessoria da instituição policial, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação.

O crime

Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o humorista entrando na farmácia que administrava e, logo em seguida, um homem de camisa branca vem atrás dele. O atirador saca a arma e vai para cima do comerciante, que reage, mas é alvejado.

Tiago Brito tinha quase 20 mil seguidores nas redes sociais e era dono da farmácia Vale Mais Farma, no Bairro Bom Jardim, gerenciando o estabelecimento com a estratégia de marketing por meio de piadas.

No quadro “Notícias do Britinho”, por meio da função Stories, ele postava fofocas da região. A suspeita da Polícia Militar é de que o crime foi motivado por uma dessas publicações, onde o humorista falou sobre um caso de traição na região.

Pelas redes sociais, a esposa de Tiago lamentou a morte e afirmou que o marido nunca fez mal a ninguém. “Se foi meu parceiro de vida e sonhos. Ainda não consigo acreditar, parece ser um pesadelo. Ele se foi fazendo o que mais gostava, fazendo entregas e tendo contato direto com o povo.”