Vídeo: ladrão que usava muletas furta carro em Uberlândia

Na última terça-feira (29.ago.23), as câmeras de segurança registraram um ladrão com muletas cometendo um furto de um veículo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Mesmo ferido, o ladrão conseguiu realizar o crime sem dificuldades. Um aspecto notável nesse caso é que o carro foi alvo de furto pela segunda vez.

O vídeo evidencia claramente como o homem, apoiado em suas muletas, monitorava atentamente a rua situada no Bairro Martins, uma região central da cidade, antes de cometer o delito. Ele consegue abrir uma das portas do veículo e ingressa no automóvel. Em seguida, deixa as muletas de lado e se posiciona no banco do motorista.

A proprietária do carro estava em meio a uma aula e somente algumas horas depois percebeu que seu veículo havia sido furtado, assim que saiu da escola.

Ela relatou aos oficiais da Polícia Militar que o mesmo veículo havia sido roubado anteriormente em 2022 e que, pouco mais de um mês atrás, o carro foi localizado, porém com várias peças faltando. Ela conseguiu efetuar os reparos necessários no veículo há poucos dias.

Infelizmente, mais uma vez, ela sofreu perdas significativas devido a esse novo episódio de furto. Até o momento da redação deste texto, o carro ainda não havia sido recuperado e não havia informações sobre a prisão de qualquer suspeito.