Ladrão rouba celular, se arrepende e devolve aparelho

Um homem foi assaltado depois de sair da igreja na noite desse domingo, em Barbacena, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima teria sido abordada por uma pessoa que simulou estar armada com um revólver. O homem pensou que a arma poderia ser falsa e resolveu correr. Apesar disso, o suspeito foi atrás e conseguiu tomar o celular e fugir.

A polícia foi acionada, mas não conseguiu encontrar o ladrão. A filha do homem que foi roubado, então, teve a ideia de enviar mensagem para o celular do pai, e o suspeito respondeu, conversou com ela e disse que estava arrependido. Marcou com eles hora e lugar para deixar o objeto.

Não confiando no indivíduo, a família chamou a novamente para que uma viatura os acompanhasse até o local. Quando chegaram, uma surpresa: o celular estava no local indicado pelo suspeito.