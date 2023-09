Lagoa Santa fica no escuro por causa de temporal que atingiu a cidade

Ao menos quatro bairros de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica no início da noite desta quinta-feira (31/8). À reportagem do Estado de Minas, moradores afirmaram que o apagão atingiu os bairros Várzea, Centro, Joá, Morro do Cruzeiro e Mirante do Fidalgo.

Ao longo da tarde, a população presenciou diversos picos que se intensificaram a partir das 17h30. Por volta das 20h a energia ainda não havia voltado em alguns locais.

O apagão aconteceu logo depois de um forte temporal que atingiu a região. Até mesmo a Torre Uaiffel, construída em um bar, na orla da Lagoa Central, foi atingida pelo pico de energia.