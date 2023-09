Lisiane Monteiro: Tristeza ou depressão

Muitas pessoas dizem: Estou deprimida, quando querem dizer que estão tristes. Por vezes este termo “tristeza” pode ficar confuso ou até mesmo parecer sinônimo de depressão. Na verdade, tristeza nada tem a ver com depressão. Tristeza é um dos sintomas da depressão. Estar triste é sinal de saúde, é entender que com as situações do cotidiano, temos sentimentos em nós que nos traz alegrias, tristezas, dor, luto, felicidade… e se estamos tendo experiências diversas e nos permitindo sentir o que se apresenta, trata-se então de completa saúde.

Falar em depressão é também pensar em ausência de saúde. Depressão é uma doença e precisa de tratamento adequado.

Para você leitor entender melhor: a tristeza é um sentimento momentâneo, com um motivo conhecido, e é saudável e importante, pois auxilia na elaboração das perdas e sofrimentos na vida. A tristeza permite uma reorganização interna e auxilia no processo de enfrentamento diante situações vividas. Este sentimento (tristeza) pode surgir por diversos motivos: pelo acontecimento de algo ruim, lembranças de momentos difíceis já vividos e também por experiências de perdas de (emprego, ente querido) fazendo com que a pessoa experimente angústia e desmotivação. Porém a tristeza é um sentimento passageiro, com período curto de duração e que vai gradativamente diminuindo e retornando ao ritmo normal do dia a dia. Se isso não acontece, ou seja, a tristeza começa a impedir o funcionamento normal do cotidiano, persistir com o tempo e começar a surgir sentimentos como apatia, indiferença, falta de prazer pela vida, pode ser início de uma depressão, e este estado merece atenção.

É importante entendermos que tristeza, e também a depressão não é um defeito ou sinal de fraqueza, ou falta de fé… tristeza é sentimento da condição humana, depressão é uma doença que precisa ser levada a sério e devidamente tratada, para que não se torne uma doença crônica ou grave. Depressão tem tratamento, seguindo passos médicos, acompanhada de psicoterapia, de atividade física, alimentação equilibrada, a pessoa poderá se recuperar totalmente. O principal sintoma da depressão é a queda de energia, não necessariamente a tristeza. É a energia vital da pessoa que fica deprimida.

Para o diagnóstico de depressão são necessários pelo menos cinco dos seguintes sintomas durante um período de duas semanas:

– Humor deprimido na maior parte do dia, sentimento de tristeza, melancolia, vazio sem causa aparente. Em crianças e adolescentes pode aparecer humor irritável.

– Acentuada diminuição do interesse ou prazer em quase todas as atividades do dia; perda de interesse pela vida.

– Perda ou ganho significativo de peso sem estar de dieta ou diminuição ou aumento do apetite.

– Insônia ou hipersonia, em quase todas as noites.

– Agitação ou retardo psicomotor (observado pelos outros), em quase todas as atividades do dia. A pessoa se sente pesada, lenta ou com uma agitação improdutiva.

– Fadiga ou perda de energia, em quase todas as atividades do dia a dia.

– Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva e inadequada.

– Diminuição da capacidade de concentração ou indecisão, em quase todas as atividades diárias.

Acredita-se que fatores genéticos e ambientais (perdas e eventos estressantes), influenciam o desencadeamento da doença. Ao notar estes sintomas procurar imediatamente recurso profissional, como auxílio de um psicólogo e portanto dar início ao tratamento.

Tristeza e depressão não são sinônimos. A tristeza é um sentimento difícil, doloroso, mas é necessário para superação das dificuldades, sendo inclusive sinal de saúde. O mesmo não se pode dizer da depressão que, caso não seja tratada, pode comprometer toda a saúde física e mental do indivíduo.